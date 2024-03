Gegen die westlichen Sanktionen seit dem Ukraine-Krieg erweist sich Russlands Wirtschaft als verblüffend robust. Aber ein genauerer Blick auf die Entwicklung seit der Krim-Annexion 2014 zeigt ein ernüchterndes Bild. Schon kursiert in Russland ein Vergleich, der für Putin alles andere als schmeichelhaft ist.

Es ist nicht lustig in Russland. Und trotzdem oder gerade deswegen blüht der Witz als Reaktion auf die widrigen Umstände. Auch der Krieg und die Wirtschaftssanktionen des Westens werden dabei nicht ausgespart. Am meisten aber dreht er sich um Kreml-Chef Wladimir Putin selbst, der sich im Jahr 24 seiner Herrschaft am kommenden Wochenende wiederwählen lässt. Und so wird in einem der Witze selbst die Anzahl der Witze über ihn zum Witz:

„Ach, Alina“, sagt er da seufzend zu seiner ­Lebensgefährtin und Ex-Weltmeisterin in rhythmischer Sportgymnastik Alina Kaba­jeva, „ich glaube, ich muss bald sterben.“

„Um Gottes willen“, ruft sie, „warum?“