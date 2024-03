Oldies, but Goldies: Die Pension muss warten

Sie betreiben Spitzensport gegen Konkurrenten, die ihre Kinder sein könnten. Noriaki Kasai, LeBron James, Claudia Riegler und Co. – diese legendären „Rücktrittsverweigerer“ schreiben aktuell die Geschichte ihrer Sportarten neu.

Je älter desto besser, und je länger manch Evergreen im Geschäft ist, desto mehr Emotionen nehmen sie mit, wenn sie auf der Bühne stehen. Wobei, es ist ein zweischneidiges Schwert, wenn ein Methusalem des Sports nicht und nicht in Pension gehen will respektive nicht aufhören kann. Erfolge von einst sind nur noch Verklärung im Rückspiegel und manch Auftritt in der Gegenwart ein gern kritisierter Abklatsch dessen. Und doch, die Faszination, es im „höheren Alter“ der jungen, aufstrebenden Generation weiter zu zeigen, ist Teil unseres Alltages. Wer will schon zum „alten Eisen“ zählen?

„Die Presse“ nennt Ausnahmekönner des Sports.