Graugänse bevorzugen kurzes Gras als Futter und brauchen mehrmals täglich frisches Wasser. Früher lebten sie an Flüssen und Seen. Sie haben durch ihr häufiges „Geschäft“ Mikrobiota in die Gewässer und Wiesen gebracht, waren eine Verbindung der Mikrobiome von Wasser und Land. Sie befestigen durchs ständige Knabbern die Gräser und Wurzeln am Ufer. Früher hatten Gänse viele natürliche Feinde: Fuchs, Uhu, Steinadler, Wolf. Der Mensch hat aber viele Fressfeinde umgebracht. Jetzt ärgern wir uns, dass die Graugänse zu viele werden?!