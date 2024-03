US-Präsident Joe Biden kommt bei registrierten Wählern auf 39, Trump auf 38 Prozent. In den

sieben womöglich entscheidenden Bundesstaaten lag jedoch Trump voran.

Knapp acht Monate vor der US-Präsidentschaftswahl liegen Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in der Gunst der Wähler nahezu gleichauf. In der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos gaben gut 39 Prozent der Befragten an, im November für Biden zu stimmen. Ex-Präsident Trump landete bei 38 Prozent.

In den sieben Bundesstaaten, in denen viele Wechselwähler leben, und sich die Wahl letztlich entscheiden könnte, lag jedoch Trump mit 40 zu 37 Prozent drei Punkte vor Biden. Die genannten Prozentwerte ergeben sich aus den Antworten von Teilnehmern der Umfrage, die sich bereits als Wähler haben registrieren lassen. Diese Gruppe gilt als maßgeblich, da sie sehr viel wahrscheinlicher im November an der Wahl auch tatsächlich teilnehmen wird, als jene Wahlberechtigten, die sich noch nicht in die Wählerverzeichnisse eingetragen haben. Bezieht man auch die Antworten der nicht als Wähler registrierten Teilnehmer mit ein, lag Trump leicht vor Biden.

An der wöchentlich erstellten Online-Umfrage beteiligten sich diesmal landesweit 4.094 erwachsene US-Staatsangehörige, darunter 3.356 registrierte Wähler. Die Fehlertoleranz lag bei 1,8 Prozentpunkten für registrierte Wähler und 1,7 Prozentpunkten bei Berücksichtigung aller Teilnehmer.

Biden und Trump stehen als Kandidaten ihrer Parteien faktisch fest, nachdem sie bei den internen Vorwahlen inzwischen genügend Stimmen für eine Nominierung gesammelt haben. (APA/Reuters)