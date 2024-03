Elmore Leonard lässt ein Ehepaar zu den Waffen greifen

Eine Familie verteidigt ihr Land gegen einen Pferdezüchter, und ein zwielichtiger Ladenbesitzer spinnt Intrigen. Elmore Leonards Westernroman „Letztes Gefecht am Saber River“ ist erstmals in deutscher Übersetzung erschienen.

Was in den vergangenen Jahren die Superheldenfilme, waren bis in die 1960er-Jahre Western. Irgendwann hatte dann jeder genug davon. Dass einige bekannte Westernklassiker Verfilmungen von Kurzgeschichten oder Romanen sind, ist heute oft in Vergessenheit geraten. Von dem 2013 verstorbenen Elmore Leonard etwa stammt die mehrmals verfilmte Kurzgeschichte „Three-Ten to Yuma“. Dessen vierter Roman, „Letztes Gefecht am Saber River“, aus dem Jahr 1959 liegt nun erstmals in deutscher Übersetzung im Liebeskind Verlag vor, der bereits einige Westernromane, unter anderem von Pete Dexter oder Daniel Woodrell, herausgebracht hat. Auch „Letztes Gefecht am Saber River“ wurde verfilmt, im Jahr 1996 mit Tom Selleck und Suzy Amis in den Hauptrollen.

Toughe Frau statt einsamer Held