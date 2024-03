Gaea Schoeters: Wenn man trifft, schlägt das Herz schneller

Gaea Schoeters: Ich bin auf Facebook über eine Anzeige gestolpert für eine Trophäenjagd einer seltenen Steinbockart in Pakistan. Mit dem Geld für die Jagdlizenzen sollte ein Zucht- und Schutzprogramm für diese Steinböcke bezahlt werden. Ich musste das dreimal lesen, bis ich es verstand. Dann war ich gleichermaßen fasziniert und schockiert. Im Zuge der Recherche bin ich auf Fotos des Engländers David Chancellor gestoßen, der Jäger in ihren Trophäenzimmern fotografiert hat. Wie eine Bibliothek, aber mit ausgestopften Tieren an der Wand. Und mittendrin saß ein Mann, der ein bisschen aussah wie mein Steuerberater. Da habe ich mich gefragt: Wer ist dieser Mann, und was bringt ihn dazu, nach Afrika zu reisen und seltene oder geschützte Tiere zu jagen?