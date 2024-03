Rechnungshof kritisiert Strafvollzug: Häftlinge unterbeschäftigt

Ein Zellentrakt des landesgerichtlichen Gefangenenhauses Wien-Josefstadt. Vor allem in derartigen Anstalten sind die Häftlinge laut Rechnungshof bis zu 23 Stunden pro Tag in den Hafträumen eingesperrt.

Ein Zellentrakt des landesgerichtlichen Gefangenenhauses Wien-Josefstadt. Vor allem in derartigen Anstalten sind die Häftlinge laut Rechnungshof bis zu 23 Stunden pro Tag in den Hafträumen eingesperrt. APA/H. Fohringer

Weil Personal fehlt, übt der Rechnungshofkritik Kritik am Strafvollzug: Häftlinge seien dadurch unterbeschäftigt und würden zu wenig Möglichkeiten für Aktivitäten außerhalb der Hafträume vorfinden.

Österreichs Gefängnisse sollten mehr Personal bekommen, der zuletzt herrschende Personalmangel habe nämlich unter anderem dazu geführt, dass gefängnisinterne Betriebe schließen mussten. Ebendies wirke sich negativ auf die Motivation der Insassen bzw. deren Resozialisierung aus. Dies kritisiert der Rechnungshof in zwei neuen Berichten, „Steuerung und Koordinierung des Straf- und Maßnahmenvollzugs; Follow-up-Überprüfung“ und „Resozialisierungsmaßnahmen der Justiz“.

„Die Justizanstalten bewegen sich seit Jahren an der Auslastungsgrenze und sind überbelegt. Zudem haben sie fast alle mit Personalmangel zu kämpfen.“ Dies teilt der Rechnungshof anlässlich der neu erschienenen Berichte mit. Problematisch sei, dass eine Verschärfung der Personalsituation im Bereich der Justizwache zu erwarten sei. Derzeit würden in Ansehung der zur Verfügung stehenden Planstellen mehr als 130 Vollzeitbeschäftigte fehlen.

Zirka 9400 Häftlinge in Österreich

Mit Stichtag 1. März 2024 liegt der Insassenstand österreichweit bei 9366 Personen. Davon befinden sich gut 5700 in Strafhaft (61 Prozent), wobei 314 Personen dieser Gruppe ihre Haft zu Hause, nämlich im elektronisch überwachten Hausarrest (also mit Fußfessel), absitzen. Der Rest, 1860 Personen, besteht aus Insassen, die in U-Haft angehalten werden. Gut 1400 Personen sind aktuell in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht (Maßnahmenvollzug). Der Bund machte im Jahr 2022 immerhin 600 Millionen Euro für den Strafvollzug in den 28 Justizanstalten Österreichs locker.

„Ohne entlastende Maßnahmen wird das Problem der Überbelegung nur mit einem Ausbau der Haftkapazitäten bewältigt werden“, heißt es in einer Aussendung der Rechnungshofes. Sprich: mit Gefängnisneubauten oder Ausbauten. Bisher erwiesen sich die meisten Maßnahmen zur Entlastung der Gefängnisse als untauglich bzw. als rechtlich begrenzt. So besteht etwa prinzipiell die Möglichkeit, dass ausländische Häftlinge ihren Strafen in den Heimatländern verbüßen (beispielsweise bei rumänischen Verurteilten wurde davon in den vergangenen Jahren immer wieder Gebrauch gemacht).

Dies funktioniert aber nicht immer, was zum Teil auch auf die schlechten Haftbedingungen in bestimmten Ländern zurückzuführen ist. Der Anteil der nicht-österreichischen Häftlinge liegt seit Mitte der 2010-er-Jahre bei gut 50 Prozent. Nach Ansicht des Rechnungshofes muss aus diesem Grund das Aus- und Fortbildungsangebot angepasst werden.

Zuständig für den Straf- und Maßnahmenvollzug ist die im Justizressort angesiedelte Generaldirektion für den Strafvollzug.