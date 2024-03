Das Wiener Aktionismus Museum nennt sich zwar Museum, ist aber (bisher) Privatvergnügen von fünf Sammlern und einem Händler.

Wien hat sie wieder, seine große Frühjahrskunstmesse mit dem unwiderstehlichen Konzept: Nachdem die Spark Art Fair 2023 nach Führungswechsel und Querelen in der Galerienszene abgesagt worden ist, findet sie jetzt bis Sonntag zum dritten Mal in der Marx-Halle statt. Das unwiderstehliche Konzept? In demokratisch gleich großen Kojen wird jeweils nur eine einzige Künstlerin, ein einziger Künstler präsentiert. Womit man durch 90 kleine Einzelausstellungen von Galerien aus 20 Ländern schlendern darf. Kein Vergleich zu den sonstigen Gemischtwarenständen bei Kunstmessen. „Genussmesse“ nannte die Spark ein Galerist beim Presserundgang.