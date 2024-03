Die Angst der Polen vor einem Überfall Russlands wächst

Wegen russischer Erfolge in der Ukraine und Donald Trumps möglicher Wiederwahl in den USA wächst in Polen die Verunsicherung. Am Freitag trifft Premier Tusk Frankreichs Präsidenten Macron und Deutschlands Kanzler Scholz.

Beim US-Besuch Anfang dieser Woche begruben Polens liberal-konservativer Premier Donald Tusk und der rechtsnationale Präsident Andrzej Duda ihre Differenzen und setzten sich mit US-Präsident Joe Biden an einen Tisch. Der gab der polnischen Delegation am Ende des Staatsbesuchs Sicherheitsgarantien und ein Verteidigungskredit von mehr als zwei Milliarden Dollar mit. Im Blick hatte Biden die rund zehn Millionen US-Bürger mit polnischen Wurzeln.