Österreichs Fußball stürzt in der Uefa-Fünfjahreswertung ab

Mit dem Aus des SK Sturm Graz in der Conference League steht fest, dass Österreichs Fußballklubs eine miserable Europacupsaison gespielt haben und aus dem Topranking der Uefa-Fünfjahreswertung fallen. Das ist so schlecht wie seit sieben Jahren nicht, damit gibt es weniger „Benefits“ in der Saison 2025/26.

So respektabel und höchst charmant das 1:1 des SK Sturm Graz in Lille auch anmutet, für Österreichs Fußball war es viel zu wenig und zog einen folgenschweren Schlussstrich unter eine höchst ernüchternde Europacupsaison. Nach irritierend schwachem Kick von Rapid und Austria (Aus in der Qualifikation), dem nur in einem Gruppenspiel siegreichen Lask, dem abhanden gekommenen Selbstbewusstsein Salzburgs (gegen Topgegner allerdings wie Inter Mailand oder Benfica Lissabon) und dem finalen Versuch der Steirer, nach einem 0:3-Flop auf eigenem Rasen im Achtelfinale der Conference League noch eine Wende zu erwirken, ist Österreichs Absturz im europäischen Klubfußball in Stein gemeißelt.

So groß die Euphorie zum Start der Meistergruppe für manche seit Freitag auch sein mag, die Folgen des internationalen Schauspiels werden noch alle in Fußball-Österreich spüren. Denn in der Fünfjahreswertung der Uefa fiel Österreich weit zurück und damit aus dem „Konzert der Großen“. Schottland (10./CL-Fixplatz, 36.050), Tschechien (11./35.800) und die Schweiz (12./32.975) liegen nun vor Österreich (32.600).