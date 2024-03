Rauchwolke über Wien: Reisebus am Praterstern in Vollbrand

Der entstandene Rauch war schon von Weitem zu sehen. Die Feuerwehr konnte das Feuer bereits löschen. Der Fahrer wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Am Praterstern in Wien ist ein Reisebus in Brand geraten. Der dabei entstandene Rauch war schon von weitem zu sehen. Die Feuerwehr konnte die Flammen bereits löschen, wie Christian Feiler von der Berufsfeuerwehr Wien mitteilt.

Die Berufsrettung Wien brachte den Fahrer wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Er habe Feiler zufolge zunächst noch versucht, das Feuer selbst zu löschen.

Wohnhäuser kontrolliert

Konkret befand sich der Reisebus am Praterstern zu Beginn der Nordbahnstraße in Richtung des 20. Bezirks. Da das Fahrzeug so stark brannte, mussten die Einsatzkräfte es mit zwei Löschleitungen und unter Atemschutz löschen, so Feiler. Wegen der starken Rauchbildung seien auch die angrenzenden Wohngebäude kontrolliert worden.

Aktuell wird der Bus von der Fahrbahn entfernt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.