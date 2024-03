Fassadenbegrünung: Wilden Wein und Efeu ranken lassen

Der grüne Wandbehang bringt nicht nur Farbe in die Stadt, sondern verbessert auch Mikroklima und Luftqualität. Wann sich Bauwerksbegrünung anbietet und mit welchen Kosten man rechnen muss.

Noch sind die Stadtgebäude grau in grau, in einigen Wochen könnten diese aber schon in leuchtendem Grün erstrahlen. Und: Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um sich mit Kletterpflanzen, Sträuchern oder kleinen Bäumchen einen grünen Teppich an die Hauswand zu zaubern. Die Vorteile einer solchen Begrünung liegen auf der Hand. So werde beispielsweise die Fassade im Sommer von den Kletterpflanzen beschattet und gekühlt, erklärt Manuel Cserer, Mitglied der Austauschplattform Bauwerksbegrünung der Stadt Wien: „Begrünte Gebäude heizen sich um bis zu 80 Prozent weniger auf als nicht begrünte. Gleichzeitig kann mit der Bepflanzung die Oberflächentemperatur um bis zu 20 Grad gesenkt werden.“ Im Winter hingegen erwärme die Sonne aufgrund des fehlenden Laubs die Außenhaut des Gebäudes.

Eine begrünte Fassade fördert die Biodiversität und entlastet das Kanalsystem. Die MA48 macht es vor. grünstattgrau

Grün bricht Schallwellen