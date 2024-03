Covid könnte doch im Labor entstanden sein

Ein Markt in Wuhan: Wurde Sars-CoV-2 an so einem Ort auf Menschen übertragen?

Ein Markt in Wuhan: Wurde Sars-CoV-2 an so einem Ort auf Menschen übertragen? HECTOR RETAMAL / Getty Images

Sars-CoV-2, das Virus der Coronapandemie, sei von Tieren auf Menschen übertragen worden: Diese These dominiert heute. Doch australische Spezialisten für Risikoabschätzung hinterfragen sie nun aufs Neue.

Sieben Millionen Tote hat die Covid-Pandemie gebracht. So ist es von einigem Interesse, was sie ausgelöst hat. Im Grunde gibt es zwei Theorien dafür. Derzeit dominiert die Erklärung als Zoonose: Wie die meisten Virenerkrankungen von Pocken bis Aids sei Covid-19 von Tieren auf Menschen übergesprungen. Naheliegende Quelle: der mittlerweile legendäre „wet market“ in Wuhan, wo mit lebenden, uns oft exotisch anmutenden Tieren gehandelt wurde. Einige der ersten Covid-Patienten arbeiteten dort.

Die zweite Erklärung klingt unangenehm reißerisch: Sars-CoV-2 entstamme einem Labor, sei dort absichtlich aus bereits existierenden Viren erzeugt worden, am ehesten in Gain-of-function-Experimenten. Bei solchen versucht man, die Virulenz (die Fähigkeit einer Erregers, eine Krankheit auszulösen) und/oder die Übertragbarkeit von Viren durch Veränderung ihres genetischen Materials zu erhöhen, um diese besser zu verstehen. Das ist sinnvoll, weil Mutationen, die dasselbe bewirken, jederzeit von selbst passieren können. Solche Experimente finden in vielen Instituten statt, auch am Wuhan Institute of Virology (WIV). Einschlägige Forschung dort wurde von den National Institutes of Health der USA gefördert. Diese Förderungen wurden inzwischen eingestellt, wohl wegen der Zwistigkeiten um die Aufarbeitung der Covid-Genese.