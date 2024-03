Drucken

Vorlesen Hauptbild • Das Bild eines Fußballs, an dem sich Entenmuscheln angesiedelt haben, ist Gewinner des British Wildlife Photography Awards 2024. • Ryan Stalker/British Wildlife Photography Awards

Der British Wildlife Photography Award kürt jährlich besonders gelungene Fotos aus der britischen Tierwelt und Natur.

Mit dem British Wildlife Photography Award wolle er an die „dauerhafte Schönheit“ der britischen Tierwelt erinnern und diese feiern, sagt Will Nicholls, Direktor des BWPA. Der Wettbewerb sei ein Aufruf, die Naturräume Großbritanniens zu schützen. 14.000 Fotos professioneller und Hobby-Fotografen wurden für zehn Kategorien eingereicht.

Ein Foto eines Fußballs, an dem sich Entenmuscheln angesiedelt haben, ist der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs. „Über dem Wasser ist es nur ein Fußball“, sagt Ryan Stalker. „Aber unter der Wasseroberfläche ist eine Kolonie von Tieren.“ Der Ball wurde an der Küste von Dorset in Südwest-England nach einer langen Reise über den Atlantik angeschwemmt. Eigentlich sind Entenmuscheln in England nicht heimisch.

„Ocean Drifter“, oder auch „Meeresboje“, heißt das Gewinner-Foto. Ryan Stalker/British Wildlife Photography Awards

Zwei männliche Frösche werben im schottischen Perthshire um ein Froschweibchen. Der Fotograf Ian Mason hält den Moment fest, in dem die Tiere kurz innehalten. „Jeden März erwachen die Teiche in unserem Garten plötzlich mit hunderten Fröschen zum Leben, die über Nacht aus dem Nichts erscheinen“, erzählt er.

„Drei Frösche in einer Umarmung“ Ian Mason/British Wildlife Photography Awards

Fotograf Mark Williams erklärt, wie schwierig es war, die richtige Blitz-Einstellung für das Porträt dieses Stars im Dunkeln der Nacht zu finden: „Das Timing war essentiell und ich musste den Blitz mit dem Umgebungslicht vorsichtig ausbalancieren.“ Das Tier hatte Sonnenblumenkerne und Erdnüsse aus einem Vogelhäuschen in seinem Garten genascht.

„Ein Star in der Nacht“ Mark Williams/British Wildlife Photography Awards

„Die Welt der Schleimpilze ist faszinierend. Sie sind weder Pflanzen noch Pilze“, schreibt Jason McCombe. „Sie sind so klein, dass du sie einfach übersiehst, wenn du nicht nach ihnen suchst.“ Die kleinen Früchte der Pilze seien ein Millimeter groß, erklärt der Fotograf. Er habe 160 Bilder, die alle auf andere Bereiche der Szene fokussieren, übereinander gelegt, um das fertige Foto zu kreieren.

„Kleine Wald-Ballons“ Jason McCombe/British Wildlife Photography Awards

Dieses Schwarz-Weiß-Bild zeigt einen Raben über der schottischen Isle of Arran. Das Foto würde vom höchsten Berg der Insel, der Spitze von Goatfell, aus geschossen.

„Raben über Arran“ Robin Dodd/British Wildlife Photography Awards

Als „wahre Seiltänzer der Natur“ bezeichnet Fotograf Daniel Valverde Fernandez Rotfüchse. Hier ist ein Fuchs zu sehen, wie er auf dem Ast eines Baumes in Nottinghamshire entlang balanciert.

„Der Seiltänzer“ Daniel Valverde Fernandez/British Wildlife Photography Awards

„Ich glaube ich habe eine kleine Sucht, Bläulinge zu fotografieren. Ich liebe sie einfach!“, erklärt Ross Hoddinott. Sie seien ziemlich soziale Insekten, die oft in kleinen Gruppen zu finden seien. „Ich fand ein Dutzend Bläulinge, die eines späten Sommerabends alle zusammen ruhten.“

„Drei sind einer zu viel“ Ross Hoddinott/British Wildlife Photography Awards

Eine Füchsin hat sich in einem Umspannwerk im britischen Bristol einquartiert. „Tagwanderer“ nennt der Fotograf sie – in Anspielung an Personen, die halb Mensch, halb Vampir sind.

„Day Walker“ Simon Withyman/British Wildlife Photography Awards

Ein Walross in einem Hafen im schottischen Scarborough hebt seinen Kopf, als ein Auto vorbeifährt. Beeindrucken lässt sich das Tier von dem Lärm aber nicht.

„Was soll all die Aufregung?“ Will Palmer/British Wildlife Photography Awards

Gewinner der Kategorie der 15- bis 17-jährigen Fotografen ist Max Wood mit dem Foto einer Gans im Morgengrauen im südenglischen Surrey.

„Am Wasser laufen“ Max Wood/British Wildlife Photography Awards

