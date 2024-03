„Die Idee hinter der Hamas kann man nicht zerstören“

Mona Khoury, Soziologin an der Hebrew University.

Mona Khoury, Sozialwissenschaftlerin an der Hebrew University, im Gespräch mit der „Presse“ über die Lage in Nahost, der arabischen Israelis und an ihrem Campus.

„Meine Mutter hat mir immer eingetrichtert: ,Sprich nicht über Politik! Das bringt dich nur in Schwierigkeiten.‘“ Der Rat sei symptomatisch für arabische Israelis, wie sie selbst eine sei, sagt Mona Khoury im Interview mit der „Presse“. Die Minderheit, die mit fast zwei Millionen rund 20 Prozent der israelischen Bevölkerung repräsentiert, hat nach dem Hamas-Massaker des 7. Oktober stillgehalten und ist auch seither ruhig geblieben. Sie selbst definiert sich als Israelin, nicht als Palästinenserin – auch das typisch für Vertreter der arabischen Minorität im Judenstaat, die sich indes vielfach als „Bürger zweiter Klasse“ bezeichnen und mitunter zwischen die Fronten geraten.