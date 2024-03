Wie protzte man früher? Mit Büchern und Bildern

Derlei lebensgroße Jesus-Statuen wurden in Frauenklöstern gewickelt und gehätschelt.

Derlei lebensgroße Jesus-Statuen wurden in Frauenklöstern gewickelt und gehätschelt. KHM

Die große Frühjahrsausstellung zur deutschen Renaissance ist vor allem anstrengend.

Dabei verbergen sich in ihrer kunsthistorischen Selbstverliebtheit spannende Geschichten von Bankiers und Lobbyisten.

Um den lästigen Brandgeruch aus dem Kamin, in dem die Schuldscheine verglühten, zu verscheuchen, soll der Bankier sogar teure Vanilleschoten nachgeworfen haben. So reich war einer wie Jakob Fugger! So stanken selbst die Schulden eines Kaisers! Diese Anekdote könnte man locker ins Heute wenden, auf Regierende und ihre neureichen Freunde umlegen.