Diese Aktie könnte Experten zufolge nun um fast 90 Prozent steigen

Ein großer Zukauf, der jetzt abgeschlossen wird, lässt dieses deutsche Unternehmen fortan in einer anderen Liga spielen. Das dürfte Experten zufolge auch bei der Aktie einen Turnaround auslösen. Erstes Anzeichen dafür: Ein Unternehmensvorstand selbst hat die Aktie soeben gekauft.

Der Rhythmus des Lebens ist wie die Welle des Meeres, schrieb der antike Dichter Hesiod schon im achten Jahrhundert vor Christus. Das ist heute immer noch so. Und trifft auch auf das Spekulieren mit riskanten Einzelaktien zu. Und so kam es, dass wir an dieser Stelle vor zwei Wochen freudvoll darauf verweisen konnten, dass die Aktie von Viking Therapeutics (ISIN: US92686J1060), die wir zu Weihnachten 2023 bei 19 Dollar als spekulative Investitionsidee vorgestellt hatten, bis Ende Februar auf 99 Dollar gestiegen war. Die Aktie von Vivoryon Therapeutics (ISIN: NL00150002Q7) aber, die wir dann vor zwei Wochen als potenziell aussichtsreich – und hochriskant – vorgestellt haben, weil sie an einem Medikament gegen Alzheimer forschte, stürzte bereits am nächsten Tag total ab. Der Grund: Die Studie enttäuschte im Unterschied zu einer früheren Phase.

Beim Spekulieren liegen Glück und Unglück also besonders nah beieinander, weshalb man dafür auch immer nur einen kleinen Betrag Spielgeld verwenden soll.

Auch bei der Aktie, die wir heute hier vorstellen, sind unterschiedliche Entwicklungen möglich. Ein aktueller Insiderkauf freilich lässt hoffen, dass es bald nach oben geht.