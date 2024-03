Mit dem „Bicibus“ gemeinsam in die Volksschule radeln

Gemeinsam in die Schule radeln: In Hernals „fährt“ der „Bicibus“ nun täglich.

Immer mehr Kinder in Wien radeln im Konvoi in die Schule, begleitet von Eltern, Musik und manchmal auch der Polizei. Der »Bicibus« ist mittlerweile zu mehreren Schulen unterwegs, und jetzt im Frühling werden die Schulen, die er anfährt, immer mehr.

Mit einem Kind am Fahrrad durch den Morgenverkehr zur Schule? Das ist für viele Eltern ein Angstszenario, schließlich sind Wiens Verkehrswege für vieles gebaut, aber sicher nicht für fahrradfahrende Kinder. In Hernals ist das seit diesem Schuljahr anders. Hier radelt mittlerweile eine bunte Truppe gemeinsam Richtung Schule. Bis zu 60 Kinder und Begleitpersonen brechen jeden Morgen vom Hernalser Dornerplatz ins Ausweichquartier der Volksschule Kindermanngasse in die Panikengasse nach Ottakring auf.