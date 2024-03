Wer den Hobbysport nicht nur als Selbstzweck betreibt, sondern auch, um bestimmte Ziele zu erreichen, sollte sich zur Orientierung einer Leistungsdiagnostik unterziehen. Ein Selbstversuch.

Der Test ist abnormal. Also nicht der Test an sich, aber sein Ablauf. Man radelt, und es wird anstrengender. So weit so normal. Aber es wird noch anstrengender und noch anstrengender, ständig. So, als wäre die Straße bis in die Senkrechte hinaufgebogen.