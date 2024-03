Sportler vor Gericht: Wer nicht klagt, der nicht gewinnt

Felipe Massa hat noch eine letzte Mission: In seiner Rennfahrerpension kämpft er nachträglich um den WM-Titel 2008.

Felipe Massa hat noch eine letzte Mission: In seiner Rennfahrerpension kämpft er nachträglich um den WM-Titel 2008. Picturedesk/Andre Penner

Nicht immer werden die wichtigen Entscheidungen im Spitzensport auf dem Platz, der Strecke oder sonstigen Wettkampfstätten getroffen. Im Spannungsfeld von persönlichen Schicksalen, Macht, Einfluss, Interessenkonflikten und dem unbändigen Willen nach Siegen sind Konflikte programmiert – und landen nicht selten vor Gericht. Sieben der spektakulärsten Fälle überhaupt.

Eigentlich könnte es im Sport ganz einfach sein. Wer die beste Leistung bringt, holt sich am Ende den Sieg, sichert sich Rekorde, hat Erfolg. Doch in einer Welt, in der schneller, höher, stärker und weiter als oberste Devise gilt, sind die Grauzonen groß und politische Entscheidungen ein ständiger Begleiter. Eine Auswahl der kuriosesten und spektakulärsten gerichtlichen Nachspiele.

Jede Menge Sprengkraft für die Formel 1