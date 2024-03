Die Errichtung von Containern auf dem Gelände des Unfallkrankenhauses in der Brigittenau wird derzeit vorbereitet. Für Irritationen bei der Belegschaft sorgt aber der Zeitrahmen, den die AUVA nennt.

Um einen Streik im Traumazentrum Brigittenau (Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler) zu verhindern, ist die Generaldirektion der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) dem Betriebsrat – „Die Presse“ berichtete – in praktisch allen Punkten entgegengekommen und hat ihr insbesondere eine wichtige Zusage gemacht: alles zu unternehmen, damit die rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der vorübergehenden Umsiedlung ins Traumazentrum Meidling und das AKH so schnell wie möglich an den Standort des Lorenz Böhler zurückkehren können. Diese Umsiedlung bis Anfang April ist der AUVA zufolge wegen Brandschutzvorgaben nötig, im Gebäude sei „Gefahr im Verzug“.