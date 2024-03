René Benko und sein „Signa Wunderland“ am Volkstheater

Ein Solostück über „Bilanz-Magie“ und Hütchentricks: Calle Fuhrs Recherchetheater über „Aufstieg und Fall des Herrn René Benko“ ist lehrreich – und sehr amüsant.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird „The Rise and Fall of René Benko“ irgendwann auch als fiktionales Hollywood-Drama verfilmt. Vielleicht unter einem anderen Titel. Aber ganz bestimmt mit der authentischen Geschichte dieses Mega-Pleitiers, die so viel in sich birgt, was Menschen ersehnen – und fürchten: eine Tellerwäscher-Karriere vom Schulabbrecher zum Milliardär, den Aufstieg vom unscheinbaren Schulkollegen zum Mitglied der High Society, das amikalen Zugang nicht nur zu Reich und Schön, sondern vor allem auch zu Wirtschaft und Politik fand. Und als ihm alle aus der Hand fraßen, brach das Kartenhaus seiner Firma Signa in sich zusammen. Schwer vorstellbar, dass René Benko mit leeren Händen dastehen wird. Aber die Fallhöhe ist extrem hoch. Der Absturz gewaltig. Dabei sind die strafrechtlichen Konsequenzen noch nicht einmal abzusehen. Bester Filmstoff also.