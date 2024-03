Auf Augenhöhe mit den Großen: Österreichs neue Handballnormalität

Österreichs Handballer verpassten gegen Deutschland zwar die historische erste Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris, der Aufschwung in Rot-Weiß-Rot ist aber spürbar wie nie. Über Gründe und Hürden.

Es gibt im Handball einfachere Aufgaben, als auswärts gegen Deutschland und vor 10.000 Fans das Ticket für die Olympischen Spiele zu lösen. Sonntagnachmittag wurde das deutsche Team in Hannover seiner Favoritenrolle gerecht, besiegte Österreich mit 34:31.

Am Enden fehlten dem ÖHB-Team vier Tore, um sich zum ersten Mal überhaupt den Traum von den fünf Ringen zu erfüllen. „Wir haben Deutschland 60 Minuten Paroli geboten“, betonte Kapitän Mykola Bilyk.

Da und dort habe eine Parade gefehlt, unterlief ein technischer Fehler zu viel. „Wir können es noch besser“, befand Flügelspieler Sebastian Frimmel. Die „brutale Enttäuschung“ war Beleg für das neue Selbstverständnis der Österreicher, das Frimmel so formulierte: „Wir können außer gegen die Top drei der Welt gegen jeden mithalten.“

Nach der Niederlage gegen Deutschland konnte Lukas Hutecek seine Enttäuschung nicht verbergen. „In vier Jahren holen wir das nach. Los Angeles ist ohnehin cooler als Paris.“ APA / dpa / David Inderlied

Seit gut zwei Monaten aber ist in Handball-Österreich nichts mehr wirklich so, wie es einmal war. Bei der Europameisterschaft im Jänner war das ÖHB-Team die Sensation des Turniers, überraschte mit Erfolgen gegen große Handballnationen wie Kroatien, Deutschland und Spanien (jeweils Unentschieden). Den zweifachen Welt- und Europameister Spanien verabschiedete man in der Vorrunde, was einem sportlichen Erdbeben gleichkam.