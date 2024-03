Steirer will nach Unfall helfen und wird von Auto erfasst

Zwei Männer krachten mit ihren Autos frontal zusammen. Einer wollte dem anderen zu Hilfe eilen und wurde von einem weiteren Pkw erfasst. Beide erlitten schwere Verletzungen.

Ein obersteirischer Autolenker hat Sonntagfrüh nach einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Pkw - bei dem er unverletzt geblieben war - dem anderen Fahrer helfen wollen und wurde dabei selbst von einem weiteren Wagen erfasst. Der Polizei zufolge ist der 35-Jährige schwer verletzt worden. Der 37-jährige Unfallgegner war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden.

Beide Beteiligten wurden in Spitäler gebracht. Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 4.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf der B78 in Obdach (Bezirk Murtal). Der Wagen eines Rumänen (37) überschlug sich nach dem Crash und kam rund 150 Meter entfernt zum Stehen. Der Lenker wurde schwer verletzt und verlor das Bewusstsein, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.

Per Hubschrauber ins Spital

Der 35-Jährige aus dem Bezirk Murtal wollte dem Mann zur Hilfe eilen. Da näherte sich ein 62-Jähriger aus Wolfsberg in Kärnten mit seinem Pkw. Er dürfte dem unbeleuchteten Unfallfahrzeug des Murtalers ruckartig ausgewichen sein und anschließend den Mann in der Dunkelheit zu spät gesehen und erfasst haben. Der Wagen des 62-Jährigen rutschte dann über eine Böschung auf eine Wiese.

Der Kärntner leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der 37-Jährige wurde per Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Das Rote Kreuz brachte den 35-Jährigen ins Landeskrankenhaus Judenburg. Der Kärntner blieb unverletzt. (APA)