Herzogin Meghan hat eine Firma gegründet

Geschirr, Aufstriche, Gelees - Herzogin Meghan möchte offenbar eine eigene Lifestylemarke etablieren.

Weniger wellnessen, mehr einwecken. Es scheint, als würde die Herzogin von Sussex dem Vorbild von Gwyneth Paltrow folgen, die mit ihrer Lifestylemarke Goop bekanntlich ein kleines Imperium geschaffen hat. Während ihre Schwägerin Catherine im Kreuzfeuer der vereinten Photoshop-Profis steht, nutzte die Kalifornierin die Gelegenheit, um ein neues Projekt vorzustellen. Am Donnerstag eröffnete sie einen Instagram-Account, der ein Unternehmen ankündigte: American Riviera Orchard. Dabei soll es sich um eine Küchen- und Lifestyle-Marke handeln.

Um was es genau geht, erfährt man noch nicht, offenbar gibt es noch keine konkreten Produkte. In einem kleinen Clip sieht man Meghan hinter einem Retrofilter kochen und Hortensien sortieren. Vielleicht ein Hinweis, vielleicht keiner. Laut New York Times soll es sich um ein Einzelhandelsgeschäft handeln, dessen Sortiment Kochbücher, Geschirr, Aufstriche, Gelees und Marmeladen führe. Auf das königliche Treiben in London waren Meghan und ihr Mann, Prinz Harry, in der vergangenen Woche nicht eingegangen.

Mehr lesen Post von Prinzessin Kate: Hier photoshoppt die Chefin noch persönlich

Das Paar zog sich 2020 von seinen königlichen Pflichten zurück und zog nach Montecito, Kalifornien, einer wohlhabenden Enklave am östlichen Rand von Santa Barbara, wo auch Oprah und Ellen DeGeneres leben. Der Name American Riviera Orchard ist höchstwahrscheinlich eine Anspielung auf den Ruf der Gegend als „Amerikanische Riviera“. (sh)