Buckingham Palast dementiert Fake News über den Tod von Charles III.

Der Propagandakrieg hat den erkrankten König Charles III. erreicht. Eine Vielzahl russischer Nachrichtenseiten soll den Tod des Königs vermeldet haben.

Nachdem russische Medien eine gefälschte Erklärung des Buckingham Palace verbreitet hatten, wonach behauptet wird, der Monarch Charles III. sei „gestern Nachmittag unerwartet verstorben“, meldete sich die britische Botschaft der Ukraine mit einem Dementi. Eine Vielzahl russischer Nachrichtenseiten berichteten zuvor, dass der König im Alter von 75 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben sei, und zitierten ungenannte Quellen. Die britische Botschaft in Kiew veröffentlichte in den sozialen Medien daraufhin eine knappe Mitteilung mit dem Text: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Nachricht über den Tod von König Charles III. gefälscht ist.“

Anfang Februar hatte der Buckingham Palast mitgeteilt, dass König Charles an Krebs erkrankt sei. Um welche Form der Erkrankung es sich handelt, ist nicht bekannt - außer, dass es kein Prostatakrebs sein soll. Der Monarch unterzieht sich seitdem einer Behandlung und hat alle öffentlichen Auftritte abgesagt. Er plane trotz seiner Erkrankung nicht nur dem eigenen Land, sondern auch den anderen Commonwealth-Staaten nach besten Kräften weiterhin zu dienen. (sh)