Die Konjunktur in den USA läuft besser als erwartet, die Inflation blieb zuletzt aber höher als erwartet. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosigkeit etwas an. Kein leichter Mix für die US-Notenbank Fed, mit ihrer Zinspolitik optimal darauf zu reagieren. Was ist zu erwarten? Was kann passieren?

Normalerweise und meistens sind Zinsentscheidungen der Notenbanken gut prognostizierbar und bringen daher auch keine große Nervosität in die Märkte. Dies auch deshalb, weil die Richtung der Entscheidungen im Vorhinein gut antizipiert und daher in den Aktienkursen eingepreist werden kann.

Im aktuellen Fall der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit über ihr weiteres Vorgehen entscheiden wird, verhält sich die Sache etwas anders. Weil die in der Vorwoche bekannt gewordenen US-Inflationsdaten für Februar höher als erwartet ausfielen und sich die Inflation damit als hartnäckig erweist, rätselt der Markt darüber, wie denn die Fed nun darauf reagieren wird.

Welches Risiko besteht?