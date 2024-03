Die Länder mit der besten Work-Life-Balance

In welchem Land bringt man Arbeit und Freizeit besonders gut unter einen Hut? Zwei Rangliste wollen darüber Auskunft geben.

Die internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat im Work-Life-Balance Index 2023 die Länder mit dem besten Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit in einer Rangliste zusammengefasst. Eine gute Work-Life-Balance gilt heutzutage immerhin als Grundpfeiler für eine gute Lebensqualität.

Italien belegt in der Ranglsite den ersten Platz. Wie die Daten der OECD belegen, arbeiten zehn Prozent der Arbeitnehmer im OECD-Raum mehr als 50 Stunden die Woche. In Italien sind es aber nur drei Prozent. Und Vollzeitbeschäftigte verbringen hier 69 Prozent ihres Tages - 16,5 Stunden mit Freizeit und Selfcare. Das sind 1,5 Stunden mehr als im OECD-Durchschnitt.

Für eine Überraschung sorgt der 9. Platz auf dem Russland zu finden ist. Der Grund dafür ist eine hohe Rate von arbeitenden Müttern, was als gute Work-Life-Balance gewichtet wird. Die Kinderbetreuung ist hier sehr gut organisiert.

Die OECD-Rangliste im Überblick:

Italien Dänemark Norwegen Spanien Niederlande Frankreich Schweden Deutschland Russland Belgien

Österreich liegt übrigens nur auf Platz 27. Vollzeitangestellte in Österreich haben 60 Prozent ihres Tages, also 14,5 Stunden für Selfacare (Essen, Schlafen etc.) und Freizeit (Freunde, Familie etc.). Das ist weniger als der OECD-Durchschnitt mit 15 Stunden.

Eine andere Untersuchung des HR-Unternehmens Remote hat sich die Work-Life-Balance in den verschiedenen Ländern nach den Aspekten wie gesetzlichen Jahresurlaub, Mindestlohn im Krankheitsfall und Mutterschaftsurlaub angeschaut.

In dieser Rangliste belegt Neuseeland mit 26 Wochen bezahltem Mutterschaftsurlaub und 32 Tagen Jahresurlaub den ersten Platz. Dafür arbeiten 14 Prozent der Angestellten mehr als 50 Stunden pro Woche, mehr als der OECD-Durchschnitt mit zehn Prozent.

Rangliste von Remote:

Neusseeland Spanien Frankreich Australien Dänemark Norwegen Niederlande Großbritannien Kanada Brasilien

