Banden terrorisieren den Norden Nigerias mit Massenentführungen

Seit Wochen stürmten bewaffnete Gruppen zahlreiche Ortschaften im Norden Nigerias. Hunderte Menschen haben sie bereits verschleppt.

Sie griffen völlig überraschend an. Eine Gruppe Bewaffneter stürmte am Wochenende gleich mehrere Dörfer in der Provinz Kajuru im nigerianischen Bundesstaat Kaduna. Aus einem Dorf entführten sie 14 Frauen, aus einem anderen 87 Personen, in beiden Fällen mit sehr viel Gewalt. Die Bewaffneten haben willkürlich durch die Gegend geschossen, schildern Augenzeugen, und sie raubten alle verfügbaren Geschäfte aus. Nur wenige Tage zuvor fielen Terroristen in die Siedlung der Buda-Gemeinschaft ein und entführten rund 60 Einwohner.

„Sie haben uns vorn aufgereiht und sind hinter uns gegangen“, erzählt der 19-jährige Idris Umar der nigerianischen Plattform Humangle, „aber als sie zu schießen begonnen haben, bin ich losgerannt.“ Umar konnte entkommen, doch viele seiner Verwandten, ebenfalls aus der Buda-Siedlung, nicht.