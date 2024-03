Russen-Geld soll Ukraine aufrüsten

Die gesamte ukrainische Gesellschaft ist im Abwehrkampf gegen Russland: auch viele Frauen. Die EU will ihnen nun mehr Waffen liefern als bisher.

Die gesamte ukrainische Gesellschaft ist im Abwehrkampf gegen Russland: auch viele Frauen. Die EU will ihnen nun mehr Waffen liefern als bisher. APA / AFP / Roman Pilipey

Seit 2022 ist das Vermögen der russischen Zentralbank in Belgien eingefroren. Bald sollen seine Zinserträge mit bis zu drei Milliarden Euro jährlich Waffen für Kiew finanzieren.

Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden bei ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag und Freitag keinen Zweifel daran lassen: die Lage in der Ukraine ist ernst. „Die Ukraine benötigt dringend Luftabwehrsysteme, Munition und Raketen“, heißt es in ihren vorab vereinbarten Schlussfolgerungen. „In diesem kritischen Moment werden die EU und die Mitgliedstaaten die Lieferung aller notwendiger militärischer Hilfe beschleunigen und intensivieren.“

Geld für diese Aufrüstung soll möglicherweise schon ab Juli aus dem eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank fließen. Wie das funktionieren soll, und was die EU sonst noch mit der Ukraine im Sinn hat: ein Leitfaden in vier Fragen.

1 Möchte die EU Russlands Notenbank enteignen? Das ist doch verboten.