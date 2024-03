USA fordern von Israel Gaza-Strategie ein

Die USA wollen Israels Premier Netanjahu stärker in die Pflicht nehmen. Bei Gesprächen in Tel Aviv und Washington versuchen sie, die Kriegsstrategie im Gazastreifen zu beeinflussen.

Ob zwei Stunden reichen werden, um Benjamin Netanjahu von seiner Eskalationsstrategie im südlichen Gazastreifen abzubringen? Zum Abschluss seines sechsten Nahost-Trips seit Kriegsbeginn, nach Stationen im saudischen Dschidda und in Kairo, hat sich US-Außenminister Antony Blinken am Freitag zu einer Stippvisite in Tel Aviv angesagt. Auf dem Rückflug in die USA will Blinken den israelischen Premier neuerlich mit den Bedenken der Biden-Regierung über eine Großoffensive der israelischen Armee in Rafah konfrontieren.

Am vorigen Freitag, vor seinem Weiterflug nach Südkorea und die Philippinen, hat Blinken bei einer Pressekonferenz mit Außenminister Alexander Schallenberg in Wien moniert, Israel habe noch keinen überzeugenden Plan zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Evakuierung vorgelegt.

Scharfer Gegenwind gegen Israel