Mann stirbt nach Fenstersturz in Wien

Die Polizei geht mittlerweile nicht mehr von einem Fremdverschulden aus. Der Mann war am Mittwochvormittag nach einem Sturz aus einem Fenster einer Wohnung im 15. Bezirk verstorben.

Nach einem tödlichen Sturz eines 39-Jährigen aus einem Wohnungsfenster in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus am Mittwochvormittag geht die Polizei nun von Suizid aus. Befragungen im Umfeld des Mannes deuten darauf hin. Allerdings wolle die Polizei noch das Ergebnis der Obduktion abwarten, sage Sprecherin Barbara Gass am Donnerstag. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Der Mann war am Mittwochvormittag nach einem Sturz aus einem Fenster einer Wohnung verstorben, jedoch konnten zunächst weder die Umstände des Sturzes noch einige Verletzungsmuster eindeutig geklärt werden. Die Wiener Berufsrettung stellte an Ort und Stelle nur mehr den Tod des Mannes fest. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen und befasste sich dann mit ersten Umfelderhebungen. (APA)