Bizeps und Fäuste: Emmanuel Macron inszeniert sich als Boxer

Der französische Staatschef lässt sich beim Boxtraining fotografieren. Während die einen ihn als „kämpferischen Präsidenten“ loben, vergleichen ihn die anderen mit Macrons Gegner, Wladimir Putin.

Soazig de la Moissonnière setzt Emmanuel Macron in Szene - am liebsten in schwarz-weiß. Auf seinem Instagram-Account zeigt der offizielle Fotograf des französischen Präsidenten diesen ein Mal an einer Bar. Einmal in Nahaufnahme mit ernstem Blick. Ein Mal mit seinen Hunden im Elysée-Palast. Doch diesmal geht vielen Franzosen die Inszenierung zu weit.

Mit gerunzelter Stirn, zusammengebissenen Zähnen und angespannten Muskeln ist der 46-Jährige beim Boxtraining zu sehen. Während unter dem Posting auf Instagram User die Fitness des Franzosen positiv hervorheben und ihn als „kämpferischen Präsidenten“ loben, wird er andernorts spaßhaft mit der Filmfigur Rocky Balboa verglichen. Einige Internetnutzer spekulieren, ob die Bilder retuschiert worden seien, um den Bizeps zu vergrößern.

„Niederlage für den Progressivismus“

Doch auch Kritik wird laut: Vor kurzem erst hatte Macron in der EU eine Debatte über die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine ausgelöst und in einer Rede zur Lage der Nation vor den Expansionsgelüsten Moskaus gewarnt, das auch für Moldau, Rumänien und Polen nicht Halt machen würde. Nun inszeniere er sich ebenso wie der russische Präsident Wladimir Putin beim Sport.

Die Fotos seien „Teil der neopopulistischen Männlichkeit, die bestimmte Führer heute lieben, angefangen beim (bisherigen) Meister des Genres Wladimir Putin“, schreibt etwa der Historiker Erik Anceau auf der Kurznachrichtenplattform X. Auch Sandrine Rousseau, Grüne Parlamentsabgeordnete und erklärte Feministin, kritisiert die „Codes der Männlichkeit“, die bis „zur Überdosis genutzt“ werden. „Was für ein Elend der Politik. Was für eine Niederlage für den Progressivismus. Und welche Armut der politischen Kommunikation“, schreibt sie auf X.

Putin inszenierte sich am Pferd, um Stärke zu signalisieren

Putin ließ sich in der Vergangenheit unter anderem mit freiem Oberkörper auf einem Pferd fotografieren oder präsentierte einen riesigen Fisch, den er zuvor angeblich aus dem Wasser gezogen hatte. Die Botschaft, die er damit aussenden wolle, sagte ein Mal der russische Politikberater Igor Mintusow im Interview mit der „Presse“: „Der Mann ist stark und wird mir helfen.“ (me)