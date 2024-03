Israel sucht in Gaza die Hilfe von lokalen Clans

US-Außenminister Blinken kündigt UN-Resolution für sofortige Feuerpause an. Die Hungerkrise im Gazastreifen ist auch eine Folge von Chaos und Anarchie.

Antony Blinken hatte symbolisch einen Ölzweig zu seinen Gesprächen nach Dschidda und Kairo mitgebracht. Nach einem Zwischenstopp am Roten Meer, wo der US-Außenminister Mohammed bin Salman, den saudischen Kronprinzen, traf, konferierte er in der ägyptischen Hauptstadt mit den Kollegen aus Ägypten, Saudiarabien, Jordanien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und einem Palästinenservertreter. Der US-Chefdiplomat stellte eine Resolution in Aussicht, in der die USA eine sofortige Feuerpause fordern, verbunden mit der Freilassung der Geiseln.