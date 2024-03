Truth Social: Donald Trump geht an die Börse

Das soziale Netzwerk von Donald Trump steht kurz vor dem Börsengang. Seine Unterstützer treiben den Wert in absurde Höhen.

Donald Trump braucht Geld. Der Ex-Präsident wurde in New York wegen Betrugs verurteilt, fällig sind mehr als 450 Millionen Dollar. Geld, das Trump nicht hat, zumindest steht er laut seinen Anwälten vor Zahlungsschwierigkeiten. Am 25. März läuft die Zahlungsfrist aus, dann drohen seine Konten eingefroren zu werden. Bei Donald Trump muss man sich wohl keine Sorgen machen, dass er in die Armut abrutscht. Dennoch legen sich seine Anhängerinnen und Anhänger gerade stark ins Zeug, um ihm zu einem Geldregen zu verhelfen. Denn die von Trump mitgegründete Social-Media-Plattform Truth Social steht kurz vor dem Börsengang. Und durch die Trump-Unterstützer wird der Wert des Unternehmens in absurde Höhen getrieben: Die aktuelle Bewertung liegt bei rund sechs Milliarden Dollar.