Wie Instagram unpolitisch werden soll

Die Sichtbarkeit von politischen Postings soll auf Social Media Plattformen des Meta-Konzerns, wie Instagram oder Threads, künftig eingeschränkt werden. Was steht hinter der Einschränkung ausgerechnet im Superwahljahr 2024?

Der US-Digitalkonzern Meta will auf seinen Plattformen Instagram, Facebook und Threads politischen Inhalten künftig weniger Bühne bieten. Inhalte, die Gesetze, Wahlen oder andere politische Bereiche thematisieren, werden vom Algorithmus gebremst. Laut Instagram-Chef Adam Mosseri sollen die Plattform so zu einem „tollen Erlebnis für alle“ werden. Doch was genau für den Digitalkonzern Meta politisch ist, bleibt unklar.

Barbara Steinbrenner, Tech-Redakteurin der „Presse“, und Anja Drechsler, Social-Media-Redakteurin der „Presse“ erzählen, welche Beweggründe hinter der Entscheidung stehen, warum die Maßnahme für Kritik gesorgt hat, welche Form politische Inhalte auf einer Lifestyle-Plattform wie Instagram annehmen können.

Gast: Barbara Steinbrenner, Anja Drechsler „Die Presse“

Host: Eva Winroither, Die Presse

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Credits: Dariadaria/Instagram

Presse Play Informationen „Presse Play – Was wichtig wird“ ist der Nachrichten-Podcast der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“. Er erscheint unter der Woche jeden Morgen um fünf Uhr. Alle weiteren Podcast-Folgen finden Sie unter

https://www.diepresse.com/Podcast Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Feedback und Kritik unter podcast@diepresse.com