Erzbischof warnt vor Gerüchten über Prinzessin Kate

Angesichts von Spekulationen über den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate hat der Erzbischof von Canterbury grundsätzlich die Verbreitung von Gerüchten kritisiert. „Ich glaube, wir sind besessen von Verschwörungen und haben wenig Verständnis für die, die in den Mittelpunkt der Nachrichten geraten“, sagte das geistliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche, Justin Welby, am Donnerstag dem Sender Times Radio.

„Es ist egal, um wen es geht: Menschen sollte es erlaubt sein, dass sie krank sind, operiert werden, was auch immer es ist, und ihr Leben in Ruhe zu leben, ohne dass jeder von ihnen verlangt, jeden zweiten Tag etwas zu beweisen“, sagte Welby. Dass sich Spekulationen und Verschwörungstheorien schnell verbreiten, liegt nach seiner Einschätzung am Internet. „Das ist extrem ungesund. Es ist einfach altmodischer Dorftratsch, der sich nun innerhalb von Sekunden auf der Welt verbreiten kann, und wir müssen uns davon abwenden.“

Ein Anrecht auf Privatsphäre

Auch Oppositionsführer Keir Starmer rief dazu auf, die künftige Königin in Ruhe zu lassen. „Sie hatte eine schwierige Operation und das Anrecht auf Privatsphäre“, sagte der Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei.

Prinzessin Kate war nach Angaben des Palasts Mitte Jänner im Bauchraum operiert worden. Sie erholt sich seitdem und soll erst nach Ostern wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Ihre genaue Diagnose wurde nicht bekannt.

Über den Zustand von Kate, die mit Thronfolger Prinz William verheiratet ist, war seitdem viel spekuliert worden. Zuletzt berichtete die Zeitung „Mirror“, dass bis zu drei Beschäftigte der privaten Klinik, in der Kate behandelt wurde, versucht haben sollen, ihre Krankenakte einzusehen. Das Krankenhaus kündigte eine Untersuchung an. (APA/dpa)