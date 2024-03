Die FPÖ liegt in der Sonntagsfrage weiterhin klar auf Platz eins.

Zwei aktuelle Umfragen zur Nationalratswahl sehen die FPÖ weiterhin klar auf Platz eins und KPÖ sowie Bierpartei im Nationalrat, wenn diesen Sonntag Wahlen wären. Laut der Umfrage von Lazarsfeld für „oe24“ (2000 Befragte) stehen die Freiheitlichen derzeit bei 27 Prozent. Die SPÖ liegt mit 23 Prozent auf Platz zwei, die ÖVP kommt in der Umfrage auf nur 19 Prozent. Grüne und Neos liegen in der Befragung gleichauf mit je neun Prozent. Sowohl die Bierpartei mit sieben als auch die KPÖ mit fünf Prozent würden demnach die Hürde für den Einzug in den Nationalrat schaffen.

Leicht anders das Bild in der "Heute"-Umfrage von Unique Research (800 Befragte): Hier liegt die FPÖ mit 30 Prozent noch deutlicher vor ÖVP und SPÖ (je 21 Prozent). Grüne und Neos stehen auch hier mit je acht Prozent Kopf an Kopf, Bierpartei (sieben Prozent) und KPÖ (fünf Prozent) wären ebenfalls im Nationalrat.

Freilich: Ob die Bierpartei bei der Nationalratswahl am Stimmzettel steht, ist noch nicht gewiss. Sie hat sich selbst das Ziel von 20.000 neuen Mitglieder bis Ende April gesetzt, um die Finanzierung abzusichern. Auch die KPÖ muss – wie etwa auch das EU-Austrittsbündnis „Für Österreich Öxit“ – ab kommender Woche noch Unterschriften sammeln. Bei den Kommunisten werde man zuwarten müssen, ob sich die Werte verfestigen, „da die aktuellen Umfragedaten dem medialen Hype rund um die Salzburger Bürgermeisterwahl geschuldet sind“, erklärt Meinungsforscher Peter Hajek gegenüber „Heute“. (kron)