Mode aus Gartenabfällen auf Charles Landsitz ausgestellt

Die Kooperation zwischen dem Designerduo Vin+Omi und dem Monarchen besteht bereits seit 2018.

Dass König Charles III. (75) eine Leidenschaft für Nachhaltigkeit hat, zeigt sich nun auch bei einer ungewöhnlichen Ausstellung. In seinem Landsitz im ostenglischen Sandringham werden Kleidungsstücke ausgestellt, für die Gartenabfälle genutzt wurden. Die Kooperation zwischen dem Designerduo Vin+Omi und Charles habe nach einem Treffen im Jahr 2018 begonnen, hieß es in einer Mitteilung zur Ausstellung.

Charles habe die Designer danach auf seinen Landsitz Highgrove eingeladen und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich im Garten nach Materialien umzusehen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Die Designer stellten dann zum Beispiel einen Stoff aus Brennnesseln her, experimentierten mit anderen Arten oder auch Pflanzenresten als Färbemittel. In der Ausstellung „Royal Garden Waste To Fashion‘s Future“ sind vom Wochenende an mehr als 20 Kleidungsstücke und Accessoires zu sehen. Die Designer zeigten ihre Entwürfe auch schon auf dem Laufsteg.

Charles steht seit eineinhalb Jahren an der Spitze der britischen Monarchie und interessiert sich seit Langem für Umweltschutz. Der Monarch wird derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt und nimmt deswegen keine öffentlichen Termine wahr. Ihm gehe es „sehr gut“, sagte seine Frau Königin Camilla PA zufolge am Donnerstag bei einem Besuch in Nordirland. (APA/dpa)