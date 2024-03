DFB wendet sich ab: So tief steckt Adidas in der Krise

Mehr als 70 Jahre dauerte die Zusammenarbeit zwischen DFB und Adidas. Nun setzt der Sportverband auf Nike, deutsche Politiker kritisieren den Wechsel. Das weitet die Probleme bei Adidas aus.

Es hätte ein grandioser Sommer für Bjørn Gulden und Adidas werden können: die Fußball-Europameisterschaft beginnt im Juni in Deutschland, das deutsche Heimteam läuft in Trikots mit den drei Streifen auf und eine Wiederholung des Sommermärchens aus dem Jahr 2014 scheint in Reichweite zu sein. Statt Vorfreude muss Adidas-Chef Gulden einen Rückschlag einstecken. Denn demnächst gilt: Beaverton statt Herzogenaurach.