Deutschland kommt vor der Heim-EM nicht zur Ruhe

Wenn rund um Deutschlands Fußballnationalmannschaft über Trikotfarben, Ausrüster, Verträge und spielerische Experimente diskutiert wird, ist wenige Wochen vor der EM im eigenen Land ein sportlicher Befreiungsschlag gefragt.

Rund drei Monate vor der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land kommt die deutsche Nationalmannschaft nicht zur Ruhe. Während es in sportlicher Hinsicht – beginnend mit dem Testspiel gegen Frankreich am Samstag (21 Uhr, live, ZDF) – noch immer darum geht, in den vielzitierten Flow zu kommen, sind die Störgeräusche abseits des grünen Rasens weiterhin laut.

Der Trainer, die Spieler, der Ausrüster und sogar die Politik werfen Fragen auf – und die Beantwortung all dieser wird ein Wettlauf gegen die Zeit.