Dieses Kunstwerk im Böhler-Spital muss erhalten werden!

Alle, die einmal im Wartesaal im Böhler gesessen sind, kennen dieses riesige Mosaik. Die wenigsten aber nur wissen, welche Künstlerin es geschaffen hat.

Wer schon einmal in der Notaufnahme vom Lorenz-Böhler-Spital die Nerven hatte, seinen Blick schweifen zu lassen, der konnte daran nicht vorbei: Die ganze Längswand des Wartebereichs ist mit Tausenden bunten Glassteinchen gefüllt. In der Mitte strahlt eine große goldene Sonne, rund um sie scheinen weitere kleinere zu tanzen, schillernd in allen Regenbogenfarben. Ein quietschfideler Hippie-Urknall, wie man ihn aus der österreichischen Kunst so gar nicht kennt. In völlig unbefangener Fröhlichkeit versucht er, einen ausgerechnet an diesem Ort mit guter Laune zu überwältigen, von der blutenden Hand, vom gequetschten Fuß abzulenken.