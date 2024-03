Wie stark können die deutschen Aktien eigentlich noch steigen?

Auch das deutsche Leitbarometer Dax hat jüngst neue Rekordhochs erreicht. Der Vermögensverwalter DWS sieht in einer neuen Prognose noch reichlich Luft nach oben – und erklärt, weshalb.

Der deutsche Leitindex Dax rückt immer öfter ins Rampenlicht der globalen Finanzszene. Schließlich sind es nicht nur US-Technologieaktien, die kräftig zulegen. Auch viele der 40 Titel am Leitbarometer der Frankfurter Börse steigen teils kräftig und sorgen damit für neue Rekordhochs. Die größte Gewichtung im Index nimmt Softwareanbieter SAP mit rund zwölf Prozent ein. Der Titel hat allein in den vergangenen zwölf Monaten um rund 54 Prozent (per 20. März) zugelegt. Vor allem das Geschäft mit der Cloud ist ein starker Treiber. Auch der Anlagenbauer Siemens ist mit rund 8,8 Prozent im Index hoch gewichtet – und legte ebenfalls eine beachtliche Performance hin. Sie lag auf ein Jahr bei gut 26 Prozent. Zuletzt wurde bekannt, dass Siemens seine Motoren- und Großgetriebesparte Innomotics voraussichtlich bis September verkaufen möchte. Erwartet wird Meldungen zufolge ein Verkaufserlös von drei Milliarden Euro.

Dabei war die Anlegerstimmung auch am Dax nicht immer derart euphorisch. Die Turbulenzen während der Pandemie hatten 2020 tiefe Spuren hinterlassen. Die Erholung erfolgte danach jedoch ebenso rasch. Anfang 2022 setzten dem Markt wiederum die steigende Inflation sowie höhere Zinsen zu. Doch inzwischen hat sich das Blatt längst wieder zum Positiven gewendet, der Index erreichte gut 18.200 Punkte.

Damit dürfte längst noch nicht Schluss sein, zumindest wenn es nach den Einschätzungen des deutschen Vermögensverwalters DWS geht.