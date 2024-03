Mit Verständnis für Insekten die Welt retten

Alle! Die Gemeinschaft der Insektenarten ist sehr unterschiedlich in jeder Landschaft. Es gibt Offenlandarten und Waldarten. Im Osten Österreichs, im pannonischen Raum, ist die Vielfalt an Bienen und Wespen sehr hoch, auch Gottesanbeterinnen sind häufig, also Arten, die Wärme und Trockenheit lieben. Im Wald sind mehr Schlupfwespen, Käfer und andere Arten, die von Holz und Totholz leben. In den Alpen sind die Communitys einzigartig, mit Hummeln, die durch ihre Körpergröße und Flauschigkeit an die Kälte angepasst sind, und mit hochalpinen Laufkäfern.