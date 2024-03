Ö1-„Hörbilder“: „Ein Nazi-Enkel zu sein ist auch schambesetzt“

Ö1-Redakteur Bernt Koschuh begab sich auf die Spurensuche nach dem Großvater, der 1946 hingerichtet wurde. Samstagfrüh in „Hörbilder“.

Zehn Jahre lang galt Friedrich Polte als „im Krieg verschollen“. Seine Kinder hofften inständig, ihr „Vati“ würde zurückkehren. Sie wussten nicht, dass er längst tot war. Was genau geschehen war, blieb lange Zeit ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Erst mehr als sieben Jahrzehnte später erfuhren Kinder und Enkelkinder, dass Polte, ein SS-Obersturmbannführer und Chef des SD („Sicherheitsdienst des Reichsführers SS“) in Wien und Berlin, 1946 als Nazi-Kriegsverbrecher in Belgrad hingerichtet worden war. Er war der „Mitorganisation des Terrorapparats der deutschen Polizei mit dem Ziel, Juden auszurotten und die slawischen Völker zu versklaven“ für schuldig befunden worden.