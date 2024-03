Das sind die neuen Railjets der ÖBB

Die ÖBB bestellen neue Railjets. Sie sollen mehr Komfort und Privatsphäre bieten. Am Freitag haben sie die neuen Garnituren hergezeigt.

Auf den ersten Blick fällt vor allem eines auf: Die neuen Railjets der ÖBB wirken heller, freundlicher und geräumiger als die Vorgänger. Und: Man muss sich nicht mehr drei enge Stufen hinauf quälen, um einzusteigen. Durch die Niederflurbauweise kann man die Züge nun ebenerdig und damit barrierefrei betreten.

Das Design der zweiten Klasse deckt sich mit den Sitzwägen in den neuen Nightjets, die im Herbst vorgestellt wurden und bereits zwischen Wien und Hamburg unterwegs sind. Auch hier wurde auf dunkelrote Sitze und Armlehen aus Holz gesetzt. Sowohl die zweite als auch die erste Klasse der neuen Railjets machen einen eleganten und modernen Eindruck.

532 Sitzplätze

Die ÖBB haben insgesamt 27 Railjets bestellt. Die ersten neuen Züge sollen ab 8. April zuerst auf der Brennerstrecke unterwegs sein. Bis 2028 sollen sie auch auf der Südstrecke rollen. Lieferant ist Siemens. Bis zu 230 km/h schnell können sie fahren.

Eine Garnitur hat 532 Sitzplätze. 430 davon befinden sich in der Economy-Class, 86 Sitze in der First Class und 16 Sitze in der Business-Class. Sie bieten „mehr Komfort und erhöhte Privatsphäre“, heißt es von den ÖBB. Konkret bedeutet das: Die Sitze sind mehrfach verstellbar und die Rücklehnen verfügen über ein geschlossenes Design. Pro Platz gibt es zudem zwei Klapptische, Fußstützen, integrierte Leselampen, zusätzliche Lademöglichkeiten per USB und induktiver Ladestation. Eine verbesserte Sitzplatzbeschriftungen soll die Orientierung erleichtern. (andre/schev/APA)