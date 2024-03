Marin Alsop dirigierte das RSO Wien. Als Solistin glänzte die gewohnt temperamentvolle Patricia Kopatchinskaja.

Dieser Gestus, dieser Charakter: In der Solokadenz zu Beginn schimmert eindeutig Antonio Vivaldi durch. Der italienische Komponist Aureliano Cattaneo, Jahrgang 1974, verbirgt in seinem Violinkonzert „Not Alone We Fly?“ seine Vorbilder nicht, und doch ist die Musik ganz klar im Heute geboren.