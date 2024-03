Westafrikas Vorzeigeland Senegal steuert auf einen Machtwechsel zu

Vor den Präsidentenwahlen am Sonntag machte ein Duo der Opposition Furore, das gerade erst aus der Haft entlassen worden war. Präsident Macky Sall ist zurückgerudert.

Die Jubelszenen nach Freilassung der Oppositionspolitiker aus der Haft Ende der Vorwoche nahmen sich aus wie vorweggenommene Siegesfeiern. Hunderte Anhänger in Casamançe, Hochburg der Opposition im Süden Senegals, und in der Hauptstadt Dakar ließen Bassirou Diomaye Faye, den Präsidentschaftskandidaten, und Ousmane Sonko, seinen Mentor, wie Helden hochleben.

„Diomaye ist Ousmane, Ousmane ist Diomaye“, so lautet der Slogan vor der Präsidentschaftswahl in Senegal am Sonntag, der Turbulenzen im westafrikanischen Vorzeigeland vorausgegangen waren. Senegal ist seit seiner Unabhängigkeit 1960 ein Hort der Stabilität im Putschgürtel der Sahelzone, wo in Mali, Burkina Faso und Niger Militärjuntas an der Macht sind.

Loslösung von Währung