Kreativdirektor Piccioli verlässt Valentino

Designer Pierpaolo Piccioli bei der diesjährigen Fashion-Week in Paris.

Designer Pierpaolo Piccioli bei der diesjährigen Fashion-Week in Paris. Reuters / Sarah Meyssonnier

Kreativdirektor Piccioli verlässt nach 25 Jahren das italienische Modehaus Valentino.

Das italienische Modehaus Valentino hat am Freitag bekannt gegeben, dass es sich von seinem Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli trennt. Die Zusammenarbeit werde nach 25 Jahren einvernehmlich beendet, teilte das Unternehmen mit. Der Designer Piccioli begann 1999 bei Valentino zu arbeiten und übernahm 2016 die Rolle des alleinigen Kreativdirektors.

„Wir sind Piccioli zutiefst dankbar, dass er ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des Maison Valentino geschrieben hat. Sein Beitrag in den vergangenen 25 Jahren wird unauslöschliche Spuren hinterlassen“, sagte Rachid Mohamed Rachid, der Vorsitzende von Valentino. „Ich bin seit 25 Jahren in diesem Unternehmen und seit 25 Jahren habe ich mit den Menschen gelebt, die diese wunderbare Geschichte, die meine und unsere ist, gewebt haben“, kommentierte Piccioli. Die neue kreative Leitung werde bald bekanntgegeben.

Zwischen Katar und Kering

Der französische Luxuskonzern Kering hat im vergangenen Jahr um 1,7 Milliarden Euro einen Anteil von 30 Prozent an Valentino vom katarischen Investmentfonds Mayhoola erworben. Die Vereinbarung beinhaltet eine Option für Kering, das gesamte Aktienkapital von Valentino bis spätestens 2028 zu erwerben.

Valentino-Mode ist im oberen Preissegment angesiedelt und Teil der 2005 gegründeten Valentino Fashion Group. Diese wiederum ist seit 2012 über die Beteiligungsgesellschaft Mayhoola for Investments im Besitz der Herrscherfamilie Al Thani von Katar. (APA/red)