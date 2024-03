Worüber „Friedensfreunde“ sich in Schweigen hüllen

Im Ukraine-Krieg findet Putins Russland in Europa einige Unterstützer. In Ungarn und der Slowakei hat es sogar die Premiers auf seiner Seite.

Die Kapitalisten werden uns noch den Strick verkaufen, mit dem wir sie aufknüpfen werden“, soll der russische Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin angeblich einmal gesagt haben. Abgewandelt auf die Gegenwart, könnte man dem heutigen russischen Diktator, Wladimir Putin, in den Mund legen: „Die ,Friedensfreunde‘ in der Welt werden uns die Ukraine und später das übrige Europa noch auf dem Präsentierteller servieren.“

Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein rechter oder linker Politiker, Wirtschaftstreibender, Ko­lumnist in einer bunten Sonntagsbeilage und ja sogar der Papst fordern, der Krieg in der Ukraine müsse „eingefroren“ werden, die Waffen müssten schweigen, es müssten endlich Friedensverhandlungen beginnen, die Ukraine müsse die weiße Fahne schwenken.